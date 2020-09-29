Мультиварки, холодильники и даже тренажеры. Изменились правила содержания в СИЗО и колониях
Министерство юстиции внесло изменения в правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, которые касаются расширения спектра условий, в том числе разрешения пользования некоторой техникой и пересмотра перечня продуктов, которые можно передавать в СИЗО.Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.
"В следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний – мультиварка", – говорится в сообщении.
Также во внутренних дворах для прогулок теперь разрешено устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры для несовершеннолетних. Также расширен перечень продуктов для передач в СИЗО и колонии.
"Пересмотрены перечни продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе", – уточнили в Минюсте.
Кроме того, медработникам разрешили проносить с собой на территорию СИЗО и учреждений исполнения наказаний портативные видеорегистраторы.
А защитникам, адвокатам и другим специалистам этой сферы – портативные компьютеры и портативные устройства для печати, необходимые для полноценного осуществления их деятельности.
Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности.
По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два человека.