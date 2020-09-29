Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк заразился коронавирусом

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в течение нескольких дней у него держится темература 37 градусов. Он чувствует ломоту в теле, а под вечер болит голова.

По его словам, он предполагает, что знает, где мог заразиться.