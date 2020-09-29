"Настроена бодро и оптимистично": глава партии "Голос" заболела COVID-19
Последние несколько дней у Киры Рудик была высокая температура.
У главы партии "Голос" Киры Рудик диагностировали коронавирус.
Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, сегодня, 29 сентября, она получила положительный тест на COVID-19.
"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни", – рассказала Рудик.
При этом она отметила, что в настоящее время чувствует себя уже гораздо лучше, чем ранее.
"Члены команды "Голоса", с которыми я общалась в пятницу, сдали тест. Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично", – добавила она.
Ранее сообщалось, что экс-глава украинской таможни Максим Нефьодов пойдет на выборы в Киевский горсовет от партии "Голос" под первым номером в списке.
Отметим, Кабинет министров 14 сентября утвердил порядок организации и проведения выборов в условиях карантина. В первый раз они будут применены при местных выборах, запланированных на 25 октября.