"Настроена бодро и оптимистично": глава партии "Голос" заболела COVID-19

Последние несколько дней у Киры Рудик была высокая температура.

У главы партии "Голос" Киры Рудик диагностировали коронавирус.

Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня, 29 сентября, она получила положительный тест на COVID-19.

"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни", – рассказала Рудик.

При этом она отметила, что в настоящее время чувствует себя уже гораздо лучше, чем ранее.

"Члены команды "Голоса", с которыми я общалась в пятницу, сдали тест. Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично", – добавила она.

Ранее сообщалось, что экс-глава украинской таможни Максим Нефьодов пойдет на выборы в Киевский горсовет от партии "Голос" под первым номером в списке.

Отметим, Кабинет министров 14 сентября утвердил порядок организации и проведения выборов в условиях карантина. В первый раз они будут применены при местных выборах, запланированных на 25 октября.