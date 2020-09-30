Следствие пока не исключает версию теракта на борту АН-26, – ГБР

Следствие пока не исключает все возможные версии крушения самолета с курсантами на борту в Чугуеве.

Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, версию теракта можно будет исключить только после проведения взрывотехнической экспертизы.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются.... Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".

Он также заявил, что информация об отказе левого двигателя АН-26 не соответствует действительности.

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", – сказал он.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет ВС ВСУ Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек, из которых 7 членов экипажа и 20 курсантов из Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от полученных ожогов, а еще один находится на лечении.

26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы. Их расшифровка уже началась.