Следствие пока не исключает версию теракта на борту АН-26, – ГБР
Следствие пока не исключает все возможные версии крушения самолета с курсантами на борту в Чугуеве.
Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, версию теракта можно будет исключить только после проведения взрывотехнической экспертизы.
"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются.... Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".
Он также заявил, что информация об отказе левого двигателя АН-26 не соответствует действительности.
"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", – сказал он.
Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет ВС ВСУ Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек, из которых 7 членов экипажа и 20 курсантов из Харьковского национального университета Воздушных сил.
На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от полученных ожогов, а еще один находится на лечении.
26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы. Их расшифровка уже началась.