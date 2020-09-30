В Одессе аварийно сел военный самолет США, – СМИ
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. Об этом сообщает Думская.
Самолет вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии.
У него отказал один из четырех двигателей.
Напомним, единственный выживший после крушения Ан-26 курсант Золочевский дал интервью. 29 сентября в Харькове состоялось прощание с курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.