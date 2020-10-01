ВОЗ прогнозирует до 9 тысяч больных COVID-19 в Украине ежедневно

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки.

Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспільному".

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7 до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", – рассказал Хабихт.

По его данным, в Украине все еще фиксируется передача вируса в общинах.

"Мы не сузили передачу кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, сотрудники одного отдела, – ред.), к которому идет много стран Европы", – сказал он.

Хабихт заявил, что если в декабре украинские лаборатории будут фиксировать более 9 000 больных в сутки, то он будет обеспокоен больше.

По его мнению, Украина пошла правильным путем адаптивного карантина.

"Для каждой страны важно стараться уменьшить вред, но не закрывать на карантин всю страну", – отметил он, добавив, что надо искать возможности, чтобы школы не закрывались, бизнес продолжал работать, и в то же время, чтобы больные могли лечиться в больницах или дома.

"Но рост количества случаев надо держать под контролем: он не должен быть слишком быстрым", – подчеркнул Хабихт.

По данным исследований ВОЗ, лишь каждый четвертый человек регулярно моет руки и каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия.

По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 4 027). За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 377 новых случаев заражения коронавирусом, 10 пациентов умерли, 231 киевлянин вылечился.

По данным Минздрава, под ослабление карантина на данный момент соответствует всего лишь одна область – Кировоградская. Там показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения составил 19 при минимально необходимых для смягчения карантина 40.