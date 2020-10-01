Из коронавирусного фонда не купили ни одного аппарата ИВЛ, – Счетная палата

В Украине аппараты искусственной вентиляции легких не закупались на деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире "Украинского радио".

По его данным, всего из фонда потратили 25 млрд гривен: 12,6 млрд гривен – на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд гривен – выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд гривен – доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн гривен – закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Отметим, что из Фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог было потрачено 11,3 млрд гривен, а на строительство и ремонт новых амбулаторий – 1,68 млрд грн. Эти деньги выделяются разными ведомствами – Министерством инфраструктуры и Минрегионом соответственно. Доплата работникам МВД составила 2,4 млрд грн, а повышение зарплат и доплаты медикам – 302,7 млн грн.

"ИВЛ закупались по-другому, не из ковидного фонда – и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы сегодня не закуплены", – сказал Пацкан.Он также отметил на актуальную проблему с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких.

По его словам, в настоящее время идут тендеры на общую сумму 1,5 млрд грн. Два тендера – на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и шесть тендеров на 913 млн грн – на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц.

"Сами ИВЛ мы должны были закупить, был объявлен тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион – должны были до 15 сентября закупить 50 аппаратов. На него вышли шесть участников", – продолжил Пацкан.

По его словам, двое предложили товары, которые соответствовали требованиям, но потом оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел случаи невыполнения предварительных договоров. Теперь проводится новый тендер.

Ранее Министерство финансов Украины опубликовало данные о том, как расходовались деньги из "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19" за период с 4 по 11 сентября. Из денег, первоначально направленных на преодоление вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и ее последствий, больше всего средств было выделено и уже освоено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения.

В июле сообщалось, что из 2 700 аппаратов ИВЛ в Украине используются только 170.