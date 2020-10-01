Киев останется "желтым". С 5 октября вводится новое карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании 1 октября установила новое карантинное зонирование. Оно начнет действовать с понедельника, 5 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

К "красной" зоне будут отнесены только города Тернополь и Канев (Черкасской области).

В "оранжевую" попадут:

город Винница;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

город Днепр;

города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

город Полтава;

города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичисский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

Напомним, что действующее зонирование было введено с 28 сентября. Сейчас в "красной" зоне находятся города Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев находится в "желтой" зоне.

Раньше "красная" зона была значительно более насыщенной, но после многочисленных протестов местных властей и населения, решения об отнесении к ней госкомиссия ТЭБ и ЧС стала принимать совместно с региональными комиссиями. Также ограничения для каждого населенного пункта или района стали индивидуальными.

24 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Украине проходит вторая волна коронавируса: "Сегодня мы имеем 3 000 заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине".

По состоянию на 1 октября в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии (сутками ранее – 4 027). Общее количество случаев инфицирования возросло до 213 028.