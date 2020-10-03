Грипп против коронавируса. Чем грозит Украине вторая волна Covid-19 в сезон респираторных инфекций

Говоря о волнах распространения коронавируса, эпидемиологи ориентируются на пандемии респираторных заболеваний прошлого, в частности испанского гриппа 1918–1920 годов и птичьего гриппа в 2009-м. Для этих пандемий было характерно сезонное поведение вирусов — с большим всплеском заболеваемости осенью и зимой и падением летом. Также для них была характерна первая мягкая волна весной и вторая осенняя — гораздо жестче, поскольку вирусы мутировали, стали устойчивее и заразнее. По аналогии прогнозировали вторую, гораздо более опасную волну коронавируса, об этом, в частности, летом предупреждали во Всемирной организации здравоохранения.

Однако теперь специалисты изменили мнение. "Идея второй волны была ошибочной, мы имеем дело с одной большой волной COVID-19", — говорит Маргарет Харрис, спикер ВОЗ. Летом в Европе количество заболевших хоть и снизилось, но не до нуля. К примеру, в Италии минимальное количество случаев отмечено цифрой 137, в Испании — 209. В то же время в США не наблюдалось резкого сезонного снижения заболеваемости, в июне страна вышла на плато с регистрацией 20 тыс. заболевших каждый день, а в июле их количество снова подскочило до 80 тыс. Сезонного спада не было и в Украине — наоборот, количество заразившихся неуклонно росло, и особенно сильно показатели подскочили в августе. Поэтому Павел Ковтонюк, бывший заместитель министра здравоохранения, как и другие эксперты, считает, что наша страна находится на подъеме первой волны, пика которой удалось избежать благодаря жесткому карантину. "Мы сейчас там, где Испания, Италия или Франция были весной", — написал Ковтонюк в середине сентября на своей странице в "Фейсбуке".

Ухудшит ли грипп эпидемическую ситуацию?

По мнению Лизы Марагакис, исследовательницы из Медицинского центра Джонса Хопкинса, наложение пандемии COVID-19 на осенне-зимний сезон гриппа осложнит ситуацию. Больницы не справятся с двойным наплывом пациентов, а люди могут заразиться обоими вирусами.

— Теоретически человек может заболеть гриппом и коронавирусом одновременно, поскольку это два разных вируса. Однако они конкурируют за одно "место проживания" — организм человека. Любая болезнь стремится вытеснить "конкурента", побеждает сильнейший. Будет ли это грипп или коронавирус — трудно сказать. Обычно лечат тот вирус, который дает клиническую картину. Когда мы его вылечим, то может активизироваться второй вирус, — объясняет Фокусу Владимир Курпита, экс-директор Центра общественного здоровья.

"Мы сейчас там, где Испания, Италия или Франция были весной" Павел Ковтонюк, экс-заместитель министра здравоохранения

Чтобы понять, как взаимодействуют коронавирус и грипп, эксперты пристально следят за пандемией в странах Южного полушария, где в марте началась осень и, соответственно, наступил сезон гриппа. Оказалось, что сезона как такового не было, количество заболевших гриппом было незначительным. Например, в ЮАР с марта зарегистрировали лишь один случай заболевания гриппом, хотя местный Центр респираторных заболеваний и менингита в среднем ежегодно фиксирует 700 случаев. Невысокие показатели и в других странах: в Австралии зафиксировано 33 случая гриппа, в Чили — 12, в то время как в 2017–2019 годах число заболевших в трех странах превысило 24,5 тыс., по данным CDC, американского Центра по контролю заболеваний. Специалисты из этой организации надеются, что сезон гриппа пройдет незамеченным и в странах Северного полушария. Осенний скачок пандемии они связывают скорее с человеческим фактором, поскольку людям надоело соблюдать дистанцию, а с наступлением холодов они будут больше времени проводить в закрытых помещениях и, соответственно, больше заражаться.

Повторится ли в Украине то, что пережили Италия и Испания?

Украинские эксперты единогласно уверены, что коллапс системы здравоохранения неизбежен. Об этом говорят Павел Ковтонюк, Семен Есилевский, биофизик, Евгений Истребин, активист, который анализирует данные о распространении COVID-19 в Украине. Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что коллапс наступит в ноябре. К резкому ухудшению украинцев готовят и чиновники — премьер-министр Денис Шмыгаль называл конец октября, а главный санврач Виктор Ляшко заявил, что повторный жесткий карантин могут ввести до 25 октября, если украинцы не будут придерживаться санитарных норм. Алармистское заявление о критической нехватке врачей сделал и министр здравоохранения Максим Степанов.

Возможный коллапс специалисты связывают прежде всего с недостаточным количеством мест в больницах, которые могут принимать больных с коронавирусом, особенно тяжелых. Центр общественного здоровья сообщает, что на 24 сентября в среднем по стране заполнены 30,6% коек. Однако в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях этот показатель приблизился к 50%. 24 сентября в столичных больницах находилось 1238 пациентов, когда их количество перевалит за 2,5 тыс., медучреждения заполнятся, и врачам придется принимать такие же тяжелые решения, как и их итальянским коллегам, прикидывая, кого лечить, а кого оставлять на волю судьбы. Это случится через полтора месяца, к середине ноября, если в Киеве сохранится нынешняя динамика заболеваемости с приростом более чем 300 человек в день.