В Киеве 35-этажное здание ТРЦ "Гулливер" "засиял" ЛГБТ-флагом

В Киеве 35-этажный торгово-развлекательный центр "Гулливер" в течение недели будет светиться цветами ЛГБТ-флага в честь КиевПрайда-2020. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Сами представители ЛГБТ-сообщества в такой акции видят очевидную пользу для своего движения: У любви нет границ. Если нас не хотят слышать, то хотя бы увидят", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Instagram-странице kyivpride, иллюминацию можно видеть каждый вечер с 5 по 11 октября, с 18:30 до 22:00. Каждые 5 минут в течение 20 секунд на окнах здания будут транслировать прайд-флаг с лозунгом КиевПрайд-2020 "Быть разными хорошо вместе".

"Акция посвящена неделе, которая завершится Всемирным днем каминг-аута – днем смелости заявить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – отметили в посте.

Отметим, летом депутаты от партии "Слуга народа" Елена Лис и Георгий Мазурашу зарегистрировали законопроект, который предполагает штрафы за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма.

А 20 сентября в Запорожье впервые прошла акция за права ЛГБТ, организованная правозащитным центром Gender Z.