Украина может получить вакцину от коронавируса до конца 2021 года, – ВОЗ

Вакцина против коронавируса может появиться в Украине до конца 2021 года.

Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, сообщает РБК-Украина.

По его словам, первыми вакцину получат люди из группы риска. В частности, прививки сперва должны сделать медработники, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

"Если все будет хорошо, тогда вакцина COVAX будет доступна в Украине и других странах-членах начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", – сообщил Хабихт.

Впрочем, он отметил, что страны могут по-разному определять группы риска, ориентируясь на собственную эпидемиологическую ситуацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов в сентябре заявлял, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19, после завершения ее разработки.

Министерство финансов заложило в госбюджет-2021 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

В октябре в Украину завезли трехвалентные вакцины от гриппа двух наименований – южнокорейская Джиси Флю (30 360 доз) и нидерландская Инфлювак (45 000 доз). Еще одна – четырехвалентная Ваксигрипп Тетра производства Франции – поступит в аптеки через две недели.