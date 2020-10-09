В Чернобыле заметили краснокнижную бабочку размером с колибри

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике завелась редкая для Украины бабочка размером с колибри – голубая ленточница, или голубая орденская лента (Catocala fraxini). Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

Это одна из крупнейших представительниц бабочек в Украине и вообще в Европе: длина переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете – 110 миллиметров.

Ночная бабочка в дневное время спит и набирается сил. В Украине она занесена в Красную книгу.

В заповеднике рассказали, что после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево – тополь.

Отметим, в 2018 году в Киеве заметно увеличивалось количество бабочек на улицах, которые в большинстве случаев являлись представителями вида солнцевик красно-рыжий.

А в сентябре 2020 года в Чернобыле впервые за 100 лет заметили бурых медведей.