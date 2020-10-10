В "Слуге народа" назвали условие для закупки российской вакцины от COVID-19

Украина "будет обязана" закупить российскую вакцину от коронавируса, если она покажет свою эффективность и результативность.

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала News One.

По его словам, за такую позицию часть его однопартийцев может забросать его камнями.

"Если действительно эта вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране... Если свою эффективность российская вакцина покажет и действительно будут соответствующие рекомендации, мы будем обязаны договариваться, закупать", – отметил Качура.

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По мнению Качуры, к решению о закупке российской вакцины нужно подойти взвешенно, изучив все профессиональные рекомендации. Он также напомнил, что Украина закупает российские газ, электроэнергию и тепловыделяющий элемент для ядерных реакторов.

Во вторник, 6 октября стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, в контексте встречи с Владимиром Путиным, сообщил, что он не заразный, рассказав, что испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", находясь в Крыму в августе месяце. В свою очередь президент Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины не доверять российской фармацевтике, а также свидетельствам циничных политиков, которые ввели себе российскую вакцину и превращают это в предвыборное шоу.

Тем временем в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.