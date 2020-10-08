Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политикам

Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины не доверять российской фармацевтике, а также свидетельствам циничных политиков, которые ввели себе российскую вакцину и превращают это в предвыборное шоу.

Об этом президент написал у себя в Telegram, рассказывая об итогах Саммита "Украина-ЕС", проходившего в Брюсселе.

По мнению украинского лидера, такой пиар – это не более чем работа на свой электорат.

"Кстати, именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", – рассказал Зеленский.

Во вторник, 6 октября стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, в контексте встречи с Владимиром Путиным, сообщил, что он не заразный, рассказав, что испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", находясь в Крыму в августе месяце.

"Я эту вакцину проверил на себе, отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", – сказал Медведчук.

Одним из первых публичных деятелей, вакциной отечественного производства привился российский политик, лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский, о чем в 2-го сентября сообщила пресс-служба ЛДПР.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", – заявил лидер ЛДПР после вакцинации.

В первых числах октября российскую вакцину от Cоvid-19 доставили в Венесуэлу, там ее действие протестируют на местных жителях, а в частности – на 2000 добровольцев.

Напомним, 11 августа, Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V", и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Напомним, 6 октября Зеленский прибыл в Брюссель для участия в 22-м саммите "Украина – Европейский Союз", который стал первым с начала пандемии заседанием в традиционном offline-формате.