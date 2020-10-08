Местные выборы 2020

Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политикам

Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политика...

"Zelenskiy Official"

Евросоюз подтвердил, что "поможет Украине получить настоящую вакцину".

Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины не доверять российской фармацевтике, а также свидетельствам циничных политиков, которые ввели себе российскую вакцину и превращают это в предвыборное шоу.

Об этом президент написал у себя в Telegram, рассказывая об итогах Саммита "Украина-ЕС", проходившего в Брюсселе.

По мнению украинского лидера, такой пиар – это не более чем работа на свой электорат.

"Кстати, именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", – рассказал Зеленский.

Во вторник, 6 октября стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, в контексте встречи с Владимиром Путиным, сообщил, что он не заразный, рассказав, что испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", находясь в Крыму в августе месяце.

"Я эту вакцину проверил на себе, отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", – сказал Медведчук.

Одним из первых публичных деятелей, вакциной отечественного производства привился российский политик, лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский, о чем в 2-го сентября сообщила пресс-служба ЛДПР.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", – заявил лидер ЛДПР после вакцинации.

В первых числах октября российскую вакцину от Cоvid-19 доставили в Венесуэлу, там ее действие протестируют на местных жителях, а в частности – на 2000 добровольцев.

Напомним, 11 августа, Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V", и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Напомним, 6 октября Зеленский прибыл в Брюссель для участия в 22-м саммите "Украина – Европейский Союз", который стал первым с начала пандемии заседанием в традиционном offline-формате.