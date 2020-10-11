Степанов назвал регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирус в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, в этих регионах сейчас обнаруживают большое количество новых случаев инфицирования.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц – в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал он.

Министр добавил, что всего в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус сейчас находятся 19404 пациентов.

Напомним, по состоянию 11 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек. Продолжают болеть 142 555 пациентов.