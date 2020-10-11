ВУЗы на карантин, Дворец Спорта для больных. Нововведения в борьбе с COVID-19 в Украине

На недавнем совещании у президента Украины Владимира Зеленского был принят ряд решений, связанных с борьбой с коронавирусом в Украине. О них рассказал депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкой у себя в Facebook.

"Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, там где не пострадает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантинных мер", - заявил депутат.

Перечень нововведений выглядит так:

Высшие учебные заведения временно переводятся на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. Большую роль в этом сыграла гибель от коронавируса декана географического факультета КНУ им. Шевченко. Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября. В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться. Это касается и всех массовых мероприятий. Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной инфекции. Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время. В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируется размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к приему больных СOVID-19. Благодаря этому решению значительно увеличится количество койкомест. Интерны и студенты старших курсов медицинских вузов будут привлечены к работе в инфекционных отделениях. Они будут работать про протоколам лечения COVID-19 под присмотром опытных врачей. Минздрав обязан увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирования частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования. Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест для больных коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима - введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Ранее Михаил Радуцкий предлагал ввести в Украине карантин выходного дня, когда население будет работать в будние, но не сможет покидать дома в выходные.

Напомним, 11 октября в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек (сутками ранее – 5 728). Умерли от инфекции 4 972 человека. За сутки скончались 85 человек.