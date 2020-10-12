Украинский паспорт занял 11 место в рейтинге паспортов мира
Опубликован рейтинг Global Passport Power Rank 2020, который составляется на основе данных о наличии/отсутствии визовых режимов 193 стран-членов ООН. В данном рейтинге украинский биометрический паспорт занял 11 место.
Благодаря нашему удостоверению личности можно безвизово посещать 70 стран, а еще в 41 стране визу можно получить по прибытию. Индекс силы биометрического паспорта гражданина Украины - 111.
На первом месте в рейтинге Global Passport Power Rank 2020 расположился паспорт Новой Зеландии. По безвизовому режиму они могут посещать 86 стран, а по прибытии визы можно получить в 43 странах.
Первые 10 мест рейтинга заняли паспорта таких стран:
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Новая Зеландия
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Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея, Австралия
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Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия, Испания
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Нидерланды, Дания, Португалия, Литва, Норвегия, Исландия, Великобритания, Канада
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Мальта, Словения, Латвия
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Чехия, Эстония, Греция, Польша, Венгрия, Лихтенштейн
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Словакия
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Кипр, Хорватия, Монако
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Румыния, Болгария
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Сан-Марино, Андорра, Уругвай
Напомним, в ЦИК попросили в день местных выборов прийти на избирательные участки с оригиналами паспортов, а не с "Дією".