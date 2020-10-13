Минздрав намерен продлить карантин до конца 2020 года

Ежедневный рост числа случаев заболевания Covid-19 в Украине становится столь угрожающим, что во вторник на заседании Кабмина Минздрав собирается продлить ограничительные меры до начала следующего года.

Об этом в эфире "Громадского радио" рассказал главный санэпидемврач страны Виктор Ляшко. По его мнению, в стране увеличивается число госпитализаций и "неспокойная эпидемиологическая ситуация".

"Это побуждает просматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлет и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать с школьным образованием", – сообщил Ляшко.

Читайте также: Минздрав подготовил новые карантинные меры для городов Украины

Перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября будет предложено и ВУЗам, причем с выездом студентов из общежитий, кроме сирот и переселенцев с Донбасса и Крыма.

"Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать", – пояснил главный санврач Украины. Напомним, в понедельник, 12 октября И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий на время дистанционного обучения.

Напомним, с понедельника, 12 октября в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование, по которому Киев вернулся из "желтой" в "оранжевую" зону, а к "красной" зоне отнесли города Сумы и Канев.