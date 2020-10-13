Статистика коронавируса в Киеве на 13 октября: почти 400 новых случаев

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 397 человек (сутками ранее – 196). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице уже 28 090 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 10 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 497 киевлян.

Заболели: 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 17 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 7 лет до 16.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек, всего – 9 961 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 86. В Деснянском – 81. В Днепровском районе – 57 случаев.

Напомним, по состоянию 13 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 133 человека. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.