Статистика коронавируса в Киеве на 12 октября: резкий спад новых случаев

В столице уже 27 693 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 196 человек (сутками ранее – 502). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице уже 27 693 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 487 киевлян.

Заболели: 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 5 девочек от 11 до 16 лет и 14 мальчиков от года до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 91 человек, всего – 9793 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 56, Днепровском – 36, Дарницком районе – 32 случая.

Напомним, по состоянию 12 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 420 человек. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 265 454 человека. Выздоровели уже 114 410 человек, в том числе 903 – за прошлые сутки.