В Центре занятости рассказали, сколько украинцев потеряли работу во время карантина

В Украине после введения карантина официально безработными стали 525 тыс. человек – центр занятости

С 12 марта, когда в Украине ввели карантин из-за коронавируса, статус безработных получили 525 тысяч человек.

Об этом заявили на запрос "Радіо Свобода" в Государственном центре занятости (ГЦЗ).

По данным ведомства, этот показатель на 53% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее значительный рост числа безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях число безработных выросло на 32-38%.

По состоянию на 12 октября в стране официально зарегистрировано 427 тысяч безработных.

В Госцентре занятости отметили, что при их содействии трудоустроили за время карантина 342 тысяч человек.

По состоянию на 12 октября в базе ведомства было 67 тысяч вакансий, то есть на каждую из них претендовало 6 безработных.

Отметим, по состоянию на 26 мая в Украине количество официально зарегистрированных безработных составляло 506 тысяч человек. Около половины безработных в Украине – с высшим образованием.