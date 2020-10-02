На рестораны и чаевые. Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов

Выплаты, которые должны быть потрачены исключительно на посещение ресторанов и чаевые официантам, получат 150 тысяч безработных.

Власти американского штата Гавайи потратят 75 миллионов долларов на программу Hawaii Restaurant Card, в рамках которой безработным раздадут карты на 500 долларов,

Об этом сообщает KHON2.

Потратить деньги можно только на походы по ресторанам штата в период с 20 октября по 15 декабря. Подавать специальную заявку для этого не нужно. Карты автоматически получат те, кто получает пособие по безработице, начиная с 25 марта.

Пополнить карты будет нельзя, а имеющиеся средства можно тратить на еду, чаевые и алкоголь. По мнению авторов программы, такая помощь поддержит не только ресторанную отрасль, но и, например, местных фермеров.

Ассоциация ресторанов Гавайев назвала это "беспроигрышным вариантом".

"Это будет иметь большое значение с точки зрения того, что наши рестораны останутся открытыми, а наши сотрудники останутся на работе", – говорит член правления ассоциации Виктор Лим.

В тоже время фермеры боятся, что безработные начнут тратить деньги в заведениях неместных компаний, то есть выделенные деньги уйдут из казны штата.

"Здесь есть много предприятий, которые не являются местными, поэтому я надеюсь, что люди также примут это во внимание", – подчеркнул один из фермеров – участников ассоциации.

Напомним, с начала карантина в США количество обращений за пособием по безработице достигло 30,3 миллиона человек.

Также ранее Дональд Трамп объявил о приостановке иммиграции в США, чтобы "позаботиться об американских рабочих". Трамп сказал, что приостановка иммиграции поставит "безработных американцев на первое место в поисках работы".