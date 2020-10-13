В Киеве оборудуют для приема зараженных коронавирусом еще пять больниц
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица оборудует для приема больных COVID-19 еще 5 медицинских учреждений: больницы № 1, № 12, № 15, № 18 и Киевский городской центр радиационной защиты населения. Об этом он сообщил на брифинге.
"Мы развернули уже 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие – завершают обустройство отделений для приема таких больных", – сообщил мэр.
По его словам, в больнице №18 уже обустроили инфекционное отделение на 100 коек, а также организовано еще 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19.
"Таких больных больница уже принимает. В инфекционном же отделении пока идет переоборудование. Будут и отдельные палаты для интенсивной терапии", – говорит Кличко.
Больница уже получила от города медикаменты, более 300 тысяч гривен и 4 аппарата ИВЛ.
Напомним, и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что план развертывания в Украине дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом уже подготовлен.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что по стране планируют открывать временные госпитали для больных коронавирусом, так как "ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии". По его словам, наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирус в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.