В Украине готов план развертывания мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19

В Центре общественного здоровья говорят, что список учреждений, в которых могут разместить больных коронавирусом, имеется конкретно по каждому городу и каждой области.

План развертывания в Украине дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом уже подготовлен.

Об этом заявил и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По его словам, еще с марта обсуждалась тема возможной работы мобильных госпиталей в больших помещениях или на площадях. В них могли бы определять пациентов с COVID-19 для последующей госпитализации в зависимости от степени тяжести протекания болезни.

"И в марте было принято решение, чтобы это была крайняя мера, когда не будет выдерживать система здравоохранения или коечный фонд будет неспособен удерживать такое количество пациентов. Перечень таких учреждений, которые могут быть приспособлены или использованы, есть. И есть план развертывания (госпиталей, – ред.)", – отметил Кузин.

По его словам, список подобных учреждений имеется конкретно по каждому городу и каждой области.

Он также добавил, что не уверен, что на сегодня окончательно утверждены требования к мобильным госпиталям, но такие рекомендации готовились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что по стране планируют открывать временные госпитали для больных коронавирусом, так как "ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии". По его словам, наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирус в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.