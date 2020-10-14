В Карпаты пришла зима. На высокогорье температура упала ниже ноля и выпал снег

В среду, 14 октября, в Карпаты добрался активный циклон, который принес с собой снег и снижение температуры. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, температура на высокогорье Карпат упада до -1,5 и -1,6 градусов.

Отмечается, что падение температуры воздуха ниже нуля было зафиксировано на снеголавинных станциях Пожежевская и Плай. В некоторых горных районах покров выпавшего снега достигает 5 сантиметров, также в регионе фиксируются сильные дожди.

"В течение суток 14 и 15 октября – температура воздуха будет постепенно расти, осадки будут выпадать в виде дождя", – добавили в гидрометцентре.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня в октябре на юге Украины температура воздуха будет не выше +18°, а в остальных частях страны будет еще холоднее. Горбань уверяет, что первые заморозки стоит ожидать уже 17-18 октября. Тогда температура воздуха ночью опустится до -1°.

Сентябрь же в этом году стал самым теплым за всю историю наблюдений. Также названы условия для начала отопительного сезона по Украине.