Глава "Слуги народа" выступил за сокращение украинской армии: проедаем бюджет

Глава парламентского монобольшинства Давид Арахамия выступил за сокращение численности состава украинских Вооруженных сил.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 14 октября в День защитника Украины.

Политик заявил, что для перевооружения ВСУ необходимы средства, однако в бюджете их нет, и поэтому следует перераспределить те деньги которые уже заложены на оборону. В частности, по словам Арахамии, следует избавиться от лишних "ртов" и направить освободившиеся деньги на закупку технологий и оружия.

"Нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности... или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет – это цифра, которой всегда не хватает. Это защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься их изучением", – заявил руководитель фракции "СН".

Видео: YouTube / Україна 24

"И поэтому действительно, если мы будем уменьшать "бюджет проедания" и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то боеспособность нашей армии будет расти", – продолжил политик. Напомним, Давид Арахамия является председателем подкомитета по надзору за деятельностью правоохранительных и разведорганов Комитета нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, во вторник, 13 октября, глава Минобороны Таран заявил, что Украина и Турция расширят сотрудничество в военной сфере по 21 направлению. С 15 по 17 октября президент Владимир Зеленский будет находиться с официальным визитом в Турции, во время которого планируется подписание нового военного соглашения между правительствами двух стран.

Неизвестно, имел ли Арахамия ввиду покупку Украиной турецких беспилотников, когда говорил о перераспределении бюджетных средств.

Согласно бюджетным расходам на текущий год, численность ВСУ в 2020-ом составляла почти 247 тысяч человек, из которых 40 тысяч –участвуют в операции Объединенных сил. На момент провозглашения Украиной независимости, в 1991-ом году, численность украинских войск достигала примерно 980 тыс. человек.

На днях, президент Владимир Зеленский заявил в передаче "Hard talk" британскому ВВС, что не выполнил свое обещание установить мир в стране и вернуть захваченные территории Донбасса.