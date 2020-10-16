"Похищен посол Израиля": СБУ проводит антитеррористические учения

Сегодня, 16 октября, в Киеве проходят антитеррористические учения Службы безопасности Украины и посольства Израиля. В рамках игровой "спецоперации" в Парке Вечной Славы был "похищен" израильский дипломат. Первые сцены "похищения" уже продемонстрировали на Instagram-странице посольства.

На видео можно увидеть как "террористы" затолкали посла Израиля в машину и отвезли в "неизвестное место", а представители СБУ начали на месте "похищения" следственные мероприятия. За дальнейшим развитием событий можно следить в Instagram посольства Израиля.



15 октября на официальной странице СБУ сообщили, что учения будут проходить на территории Печерского и Деснянского районов Киева. Они отметили, что во время "спецоперации" возможны временные ограничения движения и проверки документов, удостоверяющих личность.

Фото: Инстаграм посольства Израиля

В СБУ призвали всех сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам. В ведомстве попросили в случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по следующему номеру телефона: (044) 253-06-71.

Напомним, Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя.