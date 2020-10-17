На Донбассе готовят новое разведение войск, – Резников

На Донбассе готовится разведение войск по четырем направлениям. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Кроме того, по его словам, были определены около 19 новых мест возможного гуманитарного разминирования.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", – сказал вице-премьер.

"Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", – отметил Резников.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится к открытию "до 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Кстати, с 15 по 31 октября проезд через КПВВ в Станице Луганской будет закрыт.

Ранее президент Владимир Зеленский открыто признал, что не выполнил свое обещание установить мир в стране и вернуть захваченные территории Донбасса. Более того, по словам президента, Киев не готов пойти на выполнение минских соглашений в части автономного статуса для Донбасса и проведения там выборов, до момента передачи под контроль Украины восточной границы.