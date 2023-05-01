Google показал, как сейчас со спутника выглядит аэропорт "Жуляны" в Киеве (фото)

В начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину взлетную полосу аэропорта заблокировали с целью не дать приземлиться российским военным самолетам с десантом на бортах.

В интернете появились спутниковые снимки аэропорта в Жулянах, сделанные после вторжения ВС РФ в Украину. С их помощью, воспользовавшись Google-картами, можно посмотреть, как сейчас выглядит киевский аэропорт.

На фото видно, что взлетно-посадочная полоса по всему периметру заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и багажными тележками.

Кроме того одну из посадочных полос блокируют пять пассажирских самолетов. Это было сделано для того, чтобы российские военные самолеты с десантниками на борту не смогли совершить посадку в столичном аэропорту.

Пять пассажирских самолетов блокируют взлетно-посадочную полосу, чтобы не дать возможности приземлиться самолетам РФ Фото: Google Maps

Остальные самолеты отбуксировали из терминалов на отдаленные перроны.

Самолеты в Жулянах стоят на отдаленных перонах Фото: Google Maps

Кроме того в "отстойниках" сейчас находятся воздушные судна Airbus A320 лоукостера Wizz Air. Компания-перевозчик не успела эвакуировать самолеты до того, как небо над Украиной закрыли для гражданской авиации.

Лоукостер Wizz Air не успел забрать свои самолеты до того, как Украина закрыла небо Фото: Google

Аэропорт "Киев" имени Игоря Ивановича Сикорского (Жуляни) — международный аэропорт в столице Украины. Перед началом чемпионата ЕВРО-2012 был построен Международный терминал "А", который обслуживает все международные рейсы. Также в 2013 году были введены в эксплуатацию терминал внутренних рейсов "Д" и бизнес терминал "Б". Все терминалы находятся в частном управлении.

C 27 марта 2011 года через аэропорт Жуляны осуществляет рейсы авиакомпания Wizz Air, которая поменяла свою базу и перевела сюда воздушные судна из аэропорта Борисполь. С 15 сентября 2013 года авиакомпания flydubai открыла прямой рейс из Жулян в Дубай (DXB). Рейс выполнялся 14 раз в неделю, два раза в день.

Напомним, 5 марта стало известно, зачем украинских пилотов отправили на авиабазу в США. Американские специалисты оценят, сколько времени нужно летчикам для освоения западных самолетов. В Командовании ВВС утверждают, что Украина уже работает над адаптацией аэродромов, которые теоретически могут принять авиацию союзников.

А 23 февраля СМИ написали о том, как местный житель помог ВСУ отбить атаку на Гостомельский аэропорт. По сообщению журналистов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в конце февраля срочно искал корректировщика, который бы наводил артиллерию по российскому десанту.