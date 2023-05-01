Посадили в СИЗО: родственницу нардепа Гончаренко подозревают в присвоении земли в Затоке (фото)

По версии СБУ, депутат Одесского облсовета вместе с женой пытались присвоить помещения почты и завладеть 280 га земли. Алексей Гончаренко заявил, что в Офисе президента ему предлагали "все решить".

Сотрудники службы безопасности Украины подозревают депутата Одесского областного совета и его жену в попытке незаконно завладеть помещением АО "Укрпошта" и присвоить около 280 га земли сельхоз назначения в поселке Затока Одесской области. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи выяснили, что супружеская пара подделала документы на право собственности через "своего" нотариуса — зарегистрировали земельный участок на подставных лиц. Затем подозреваемые передали государственное имущество своей фирме.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ считают, что речь идет об имуществе на десятки миллионов гривен. Здания почты и прилегающая территория в курортном поселке вернули в собственность государства, а участки арестовали.

Народному избраннику сообщили о подозрении в подделке документов, мошенничестве и преступному сговору сразу по трем статьям. По решению суда его поместили в следственный изолятор с возможностью выйти под залог в размере 24,5 миллиона гривен.

Жене депутата и его помощнику сообщили о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации. Оба взяты под стражу с залогом в 8 миллионов гривен для каждого.

Задержанная — родственница нардепа Алексея Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 1 мая сообщил, что задержанная приходится ему троюродной сестрой. Он также уточнил, что у нее четверо несовершеннолетних детей.

По мнению Гончаренко, его родственницу якобы задержали за то, что он критикует главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"За что? За то, что я пытаюсь бороться за военные выплаты, за то, что поднимаю вопрос срочников, отпусков и вообще критикую Ермака…Это политическое давление на меня. В особенности из-за того, что скоро будет заседание Рады, где должны рассматривать возвращение выплат 30 тысяч военным", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, его р

При этом нардеп утверждает, что с ним пытались договориться представители ОП. Кроме того, парламентарий пригрозил Ермаку тюремным сроком.

"Все можно решить. Просто помолчи о 30 тысячах. Не критикуй Ермака. И завтра уже всех отпустят с СИЗО и все будет очень хорошо. Клоуны, я сказал это по телефону, я говорю это и сейчас: передайте вашему засланному Ермаку, что он решит все только на нарах. Будет решать, компот или узвар на ужин. "Решалы", — добавил Гончаренко.

Напомним, 25 апреля СБУ арестовала активы супруги подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Ранее, 20 апреля сообщалось, что СБУ арестовала активы экс-нардепа Вадима Новинского на более чем 144 млн гривен. Политик пытался избежать санкций, и для этого перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые напрямую связанные со страной-агрессором.