"Хотели избежать санкций": СБУ арестовала 144 млн активов экс-нардепа Новинского (фото)

Газодобывающие предприятия бизнесмена, как утверждают в ведомстве, были переписаны на нескольких аффилированных лиц, а для обхода санкций привлекались госрегистраторы и частные нотариусы.

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Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы бывшего народного депутата Вадима Новинского на более чем 144 млн гривен. Об этом сообщается на сайте спецслужбы 20 апреля 2023 года.

"Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, Вадим Новинский пытался избежать санкций, и для этого перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые напрямую связанные со страной-агрессором.

Чтобы исполнить задуманное, экс-депутат договорился с подконтрольными частными нотариусами и государственными регистраторами. Но, сотрудники СБУ разоблачили преступную операцию и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по статье о пособничестве государству-агрессору (ст.111-2 УК Украины) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в январе 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского.

2 апреля экс-нардепа Верховной Рады IX созыва Вадима Новинского заметили в Цюрихе во время проведения службы в одной из крупнейших русских православных церквей города.

Уже 13 апреля стало известно, что СБУ арестовала имущество Вадима Новинского. Сообщалось, что список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.