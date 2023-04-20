"Хотіли уникнути санкцій": СБУ заарештувала 144 млн активів екснардепа Новинського (фото)

Газодобувні підприємства бізнесмена, як стверджують у відомстві, були переписані на кількох афілійованих осіб, а для обходу санкцій залучалися держреєстратори та приватні нотаріуси.

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Служба безпеки України (СБУ) заарештувала активи колишнього народного депутата Вадима Новинського на більш ніж 144 млн. гривень. Про це повідомляється на сайті спецслужби 20 квітня 2023 року.

"Накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагалися відчужувати на користь третіх осіб, щоб уникнути санкцій РНБО", – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Вадим Новинський намагався уникнути санкцій, і для цього перереєстрував власні газодобувні підприємства на кількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані із країною-агресором.

Щоб виконати задумане, ексдепутат домовився із підконтрольними приватними нотаріусами та державними реєстраторами. Але співробітники СБУ викрили злочинну операцію та заблокували її.

У межах кримінального провадження за статтею про допомогу державі-агресору (ст.111-2 КК України) тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священників, 5 кримських священників, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Новинського.

2 квітня екснардепа Верховної Ради IX скликання Вадима Новинського помітили у Цюріху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.

Вже 13 квітня стало відомо, що СБУ заарештувала майно Вадима Новинського. Повідомлялося, що список заблокованих активів включає корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.