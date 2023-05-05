Точный и качественный: Павел подарил Зеленскому легендарное оружие чешской полиции (фото)

По словам президента Петра Павла, он испытывает особенную гордость, что чешские винтовки и пистолеты с самого начала помогали защитникам Украины в борьбе с агрессией РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павлом, во время которой Павел подарил ему пистолет CZ 75 с серийными номером 22. Об этом Павел написал в пятницу, 5 мая, на своей странице в Facebook.

"С 24 февраля 2022 года Украина защищает свою свободу, суверенитет, а также безопасность и стабильность Европы. Россия сильно ударила по стойкости и решительности украинских защитников. Я горжусь тем, что чешские винтовки и пистолеты с самого начала помогали им в борьбе", — написал лидер Чехии.

Павел гордится, что чешское оружие помогает украинцам в борьбе Фото: пресс-служба президента Чехии

По его словам, легендарный пистолет CZ 75 он вручил гаранту Украины в знак уважения к героизму украинского народа перед лицом вооруженного вторжения РФ.

"Издание Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", — отметил Петр Павел.

Чем известен пистолет CZ 75

CZ 75 — это самозарядный пистолет, который был разработан в Чехословакии в 1975 году и получил широкое распространение в мире. Всего было произведено 1 000 000 экземпляров, характеризующихся, как надежные удобные и отмеченные высоким качеством изготовления.

Данное оружие в Чехии использует преимущественно полиция, поскольку CZ 75 обладают большой дульной энергией, которая в сочетании с длинной прицельной линией позволяет обеспечивать высокую точность стрельбы.

Классический пистолет CZ-75 9x19mm

Также пистолет известен хорошей балансировкой, которая облегчает управление оружием и создает приемлемую отдачу при стрельбе.

Напомним, в ночь пятницы, 28 апреля, когда Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по городам Украины, под вой сирен в Киев с официальным визитом прибыл президент Чехии Петр Павел, который поддерживал Зеленского еще во время своей президентской кампании.

В тот же день Украина и Чехия объявили, что подготовили 6 проектов совместного производства оружия, боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.