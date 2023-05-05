В ближайшее время выйдет на свободу: депутат внес залог за одесского мэра Труханова

Геннадия Труханова заключили под стражу 4 мая. Его адвокат заявлял, что планов вносить залог у мэра нет, однако депутат "Доверяй делам" внес более 11 млн гривен для освобождения чиновника.

За мэра Одессы Геннадия Труханова внес залог депутат горсовета. Об этом 5 мая сообщили журналисты "Суспільне".

По данным СМИ, залог в размере 13,43 млн гривен внес депутат промэрской партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцура.

"Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС (Высшего антикоррупционного суда Украины — ред.)", — сказал медийщикам Танцура.

Арест одесского мэра Труханова: что уже известно

4 мая Фокусу сообщили в САП, что подозреваемого в присвоении средств на закупке завода "Краян" Геннадия Труханова взяли под стражу на 60 суток. По информации ведомства, мэр Одессы не выполнил решение коллегии судей ВАКС и не внес залог. Он должен был оплатить 30,8 млн гривен в течение 5 дней в конце апреля.

Также 4 мая адвокат Труханова Александр Лысак заявил, что чиновник не планирует вносить залог.

"Я пока не очень понимаю, чем руководствовался суд. Раньше они отказывали прокуратуре в содержании под стражей, говорили, что нужен баланс, что мэр должен выполнять обязанности. Что же изменилось? Почему сейчас необходимо, чтобы он сидел в СИЗО? Ну ок, СИЗО да СИЗО. Будем бороться", — сказал Лысак.

Напомним, 29 апреля в Одессе задержали родственников нардепа Алексей Гончаренко — депутата облсовета от партии "Европейская солидарность" Николая Деревянко и его жену. Гончаренко утверждал, что причиной стала общая фамилия.