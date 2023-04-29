В Одессе задержаны родственники нардепа Гончаренко, — СМИ (фото)

1 мая суд будет выбирать меру пресечения супругам. Однако Алексей Гончаренко не уточняет, в рамках какого производства были задержаны его родственники в Одессе.

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В Одессе задержан депутат областного совета от партии "Европейская солидарность" Николай Деревянко и его жена. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Депутата задержали вместе с женой, которая является мамой 4 несовершеннолетних детей. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что жену Деревянко задержали за такую же фамилию, как и у него. Она далекая родственница политика. Задержание произошло 28 апреля, говорит нардеп.

Также политик добавил, что в понедельник, 1 мая задержанному Николаю Деревянко и его жене суд будет избирать меру пресечения. Пока неизвестно, в рамках какого уголовного производства задержали Деревянко и его жену.

По сообщению СМИ, Николая Деревянко задержали правоохранители

Гончаренко назвал действия правоохранителей "местью Офиса президента за его деятельность по защите военных". 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным, полицейским и спасателям в 30 тысяч гривен, однако средств у бюджета на это нет. Постановление заблокировано, а Гончаренко создал петицию на сайте президента, чтобы разблокировать надбавку. Чтобы вернуть доплаты, необходимо около 1 триллиона гривен в год.

Добавим, что в пресс-службе Национальной полиции не сообщали о задержании политиков в Одессе ни 28, ни 29 апреля.

Напомним, 21 апреля СМИ писали, что в Одессе уволили преподавательницу колледжа из-за жалобы студента, потому что она преподавала на русском языке.