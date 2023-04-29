В Одессе задержаны родственники нардепа Гончаренко, — СМИ (фото)
1 мая суд будет выбирать меру пресечения супругам. Однако Алексей Гончаренко не уточняет, в рамках какого производства были задержаны его родственники в Одессе.
В Одессе задержан депутат областного совета от партии "Европейская солидарность" Николай Деревянко и его жена. Об этом сообщает местное издание "Думская".
Депутата задержали вместе с женой, которая является мамой 4 несовершеннолетних детей. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что жену Деревянко задержали за такую же фамилию, как и у него. Она далекая родственница политика. Задержание произошло 28 апреля, говорит нардеп.
Также политик добавил, что в понедельник, 1 мая задержанному Николаю Деревянко и его жене суд будет избирать меру пресечения. Пока неизвестно, в рамках какого уголовного производства задержали Деревянко и его жену.
Гончаренко назвал действия правоохранителей "местью Офиса президента за его деятельность по защите военных". 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным, полицейским и спасателям в 30 тысяч гривен, однако средств у бюджета на это нет. Постановление заблокировано, а Гончаренко создал петицию на сайте президента, чтобы разблокировать надбавку. Чтобы вернуть доплаты, необходимо около 1 триллиона гривен в год.
Добавим, что в пресс-службе Национальной полиции не сообщали о задержании политиков в Одессе ни 28, ни 29 апреля.
Напомним, 21 апреля СМИ писали, что в Одессе уволили преподавательницу колледжа из-за жалобы студента, потому что она преподавала на русском языке.