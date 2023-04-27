Усложнит переговоры с МВФ: в Нацбанке не поддерживают возвращение выплат 30 тысяч военным

Председатель госрегулятора Андрей Пышный предупреждает, что возобновление начисления этой суммы приведет к дополнительным расходам госбюджета в 100-120 миллиардов гривен.

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Решение Верховной Рады о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным усложняет переговоры Украины с МВФ. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время брифинга 27 апреля.

"Конечно, оно не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами. Собственно поэтому все (стейкхолдеры и участники переговорного процесса) сегодня понимают, что реализация этого решения достаточно существенно подвесит в данном случае договоренности по меморандуму с МВФ", – сказал глава НБУ.

По его словам, возврат выплат 30 тысяч гривен военным по предварительным подсчетам приведет к дополнительным расходам госбюджета в 100-120 миллиардов гривен.

Возвращение дополнительных выплат для военных: что известно

10 апреля во время рассмотрения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения" (№8312), депутаты Верховной Рады поддержали правку о том, чтобы вновь доплачивать военным сумму в размере 30 тысяч гривен.

Кроме того, это относится не только к бойцам ВСУ, но и к полицейским, и к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это не будет зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Напомним, 14 апреля представитель президента в Верховной Раде и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что власти Украины заняты поиском дополнительных источников финансирования для возвращения выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. Депутат упомянул о том, что ранее были увеличены расходы на сектор обороны, что стало дополнительной нагрузкой на государственный бюджет.

10 апреля он говорил, что было очень много дискуссий, когда отменяли эти выплаты. Вернуть их — это значит, что государство должно найти около 1 триллиона гривен в год. При этом, как отметил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, никто не выступает против этого решения.