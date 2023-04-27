Ускладнить переговори з МВФ: у Нацбанку не підтримують повернення виплат 30 тисяч військовим

Голова держрегулятора Андрій Пишний попереджає, що поновлення нарахування цієї суми призведе до додаткових видатків держбюджету в 100-120 мільярдів гривень.

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Рішення Верховної Ради щодо повернення виплат 30 тисяч гривень військовим ускладнює переговори України з МВФ. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу 27 квітня.

"Звичайно, воно не дає позитивної конотації у наших розмовах з міжнародними партнерами. Власне тому всі (стейкхолдери та учасники переговорного процесу) сьогодні розуміють, що реалізація цього рішення досить суттєво підвісить у даному випадку домовленості щодо меморандуму з МВФ", – сказав голова НБУ.

За його словами, повернення виплат 30 тисяч гривень військовим за попередніми підрахунками призведе до додаткових видатків держбюджету у 100-120 мільярдів гривень.

Повернення додаткових виплат для військових: що відомо

10 квітня під час розгляду законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану" (№8312), депутати Верховної Ради підтримали редагування про те, щоб знову доплачувати військовим суму у розмірі 30 тисяч гривень.

Крім того, це стосується не лише бійців ЗСУ, а й поліцейських, і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це не залежатиме від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Нагадаємо, 14 квітня представник президента у Верховній Раді та народний депутат України від партії "Слуга народу" Федір Вениславський заявив, що влада України зайнята пошуком додаткових джерел фінансування для повернення виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Депутат згадав про те, що раніше було збільшено витрати на сектор оборони, що стало додатковим навантаженням на державний бюджет.

10 квітня він казав, що було дуже багато дискусій, коли скасовували ці виплати. Повернути їх — це означає, що держава має знайти близько 1 трильйона гривень на рік. Проте, як зазначив член комітету ВР із питань нацбезпеки, ніхто не виступає проти цього рішення.