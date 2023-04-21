Не захотел слушать Чайковского: в Одессе преподавателя колледжа уволили из-за жалобы студента

По словам Ксении Проконовой, 82-летнего преподавателя заставили написать заявление по собственному желанию из-за того, что студент пожаловался на ведение образовательного процесса на русском языке. Но в самом колледже говорят, что давления на женщину не оказывали.

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В Одесском театрально-художественном профессиональном колледже (ОТХПК) уволили 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств после того, как студент пожаловался на то, что она преподает на русском. Об этом на своей странице в Facebook рассказала правозащитница Ксения Проконова.

"В Одессе была уволена преподаватель из-за русского языка. Звучит как вброс, если бы этого не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова и иже с ними. Позже подал жалобу на то, что 82-летняя преподаватель ведет урок в зум на русском", – написала возмущенная женщина и выступила в защиту преподавателя.

Она обвинила руководство колледжа, которое, по ее словам, "не пыталось разобраться в ситуации" и якобы заставило преподавателя уволиться.

"Не нравится программа — меняйте ее. Это не вопрос преподавателя", — добавила правозащитница.

Языковой скандал в Одессе: что говорят в колледже?

Журналисты ТСН обратились в Одесский театрально-художественный профессиональный колледж, чтобы разобраться в ситуации.

В учебном заведении подтвердили, что женщина уволилась после жалобы студента. Однако добавили, что ее к этому никто не принуждал.

По словам секретаря ОТХПК, после совещания учителю предложили написать заявление по собственному желанию, на нее никто не давил. Она предположила, что для женщины в солидном возрасте, вероятно, перемены были слишком сложными. Тем более, во время дистанционного обучения, когда все занятия проходят онлайн.

"Да и что вы скажете? Сейчас в это время это нормально, когда преподаватель ведет на русском языке? Когда у нас есть языковой закон", – сказала секретарь учебного заведения.

Вместе с тем автор публикации Ксения Проконова пишет, что женщину заставили написать заявление по собственному желанию, оказав на нее давление. В комментариях под постом она также добавляет, что преподавателя хотели уволить еще раньше из-за возраста.

Напомним, в марте уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень оштрафовал одесскую кассиршу торговой сети EVA за то, что та перешла с клиентом на русский язык по его просьбе. Сумма штрафа составила 3400 грн.

30 января Тарас Кремень заявил в Facebook, что считает законным решение о запрете общения на русском языке в Киево-Могилянской академии. Так он отреагировал на новые правила внутреннего распорядка НаУКМА, согласно которым использовать русский язык на территории учебного заведения запрещено.