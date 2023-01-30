Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии: появилась реакция омбудсмена (видео)

Как отметил Тарас Креминь, языковая инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал вузу миллион долларов.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает законным решение о запрете общения на русском языке в Киево-Могилянской академии. Об этом омбудсмен заявил 30 января в эфире телеканала Киев, говорится на его официальной Facebook-странице.

"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. Вместе с тем статья 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорит о том, что язык образовательного процесса — государственный", — сказал омбудсмен.

Также уполномоченный по защите государственного языка отметил, что такая инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал академии один миллион долларов.

"Насколько мне известно, одно из его пожеланий — чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности", — рассказал Креминь.

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии

30 января в эфире телеканала Киев президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявил, что "ограничение языка врага в Могилянке — это элемент корпоративной культуры университета".

"Речь идет только о корпоративной культуре. Если будут какие-то агрессивные случаи, я надеюсь их не будет, такому человеку будет тяжело в такой среде. Зачем идти в Киево-Могилянскую академию, если ты против украинского языка?", — заявил Квит.

Напомним, 27 января стало известно, что на 40 сессии Академической конференции Киево-Могилянской академии были утверждены новые правила внутреннего распорядка НаУКМА, согласно которым использовать русский язык на территории учебного заведения запрещено.

Как сообщил член наблюдательного совета академии Геннадий Зубко, новые нормы касаются преподавателей, студентов, а также административного персонала высшего учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка в публичном общении.