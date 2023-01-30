Заборона російської мови у Києво-Могилянській академії: з'явилася реакція омбудсмена (відео)

Як зазначив Тарас Кремінь, мовна ініціатива збіглася з тим, що один із українських емігрантів заповів вузу мільйон доларів.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає законним рішення про заборону спілкування російською мовою у Києво-Могилянській академії. Про це омбудсмен заявив 30 січня в ефірі телеканалу Київ, йдеться на його офіційній Facebook-сторінці.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Водночас стаття 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу — державна", — сказав омбудсмен.

Також уповноважений із захисту державної мови зазначив, що така ініціатива збіглася з тим, що один із українських емігрантів заповів академії один мільйон доларів.

"Наскільки мені відомо, одне з його побажань — щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності", — розповів Кремінь.

Заборона російської мови у Києво-Могилянській академії

30 січня в ефірі телеканалу Київ президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт заявив, що "обмеження мови ворога в Могилянці — це елемент корпоративної культури університету".

"Йдеться лише про корпоративну культуру. Якщо будуть якісь агресивні випадки, я сподіваюся їх не буде, такій людині буде важко в такому середовищі. Навіщо йти до Києво-Могилянської академії, якщо ти проти української мови?", — заявив Квіт.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що на 40-ій сесії Академічної конференції Києво-Могилянської академії було затверджено нові правила внутрішнього розпорядку НаУКМА, згідно з якими використовувати російську мову на території навчального закладу заборонено.

Як повідомив член наглядової ради академії Геннадій Зубко, нові норми стосуються викладачів, студентів та адміністративного персоналу вищого навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що у листопаді минулого року уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь оштрафував мера Харкова Ігоря Терехова за використання російської мови у публічному спілкуванні.