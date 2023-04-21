Не захотів слухати Чайковського: в Одесі викладачку коледжу звільнили через скаргу студента

За словами Ксенії Проконової, 82-річну викладачку змусили написати заяву за власним бажанням через те, що студент поскаржився на ведення освітнього процесу російською мовою. Але в самому коледжі кажуть, що тиску на жінку не чинили.

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В Одеському театрально-художньому фаховому коледжі (ОТХФК) звільнили 82-річну викладачку музики та історії мистецтв після того, як студент поскаржився на те, що вона викладає російською. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла правозахисниця Ксенія Проконова.

"В Одесі було звільнено викладачку через російську мову. Звучить як вкидання, якби цього не сталося в моїй родині. Серед студентів з'явився бажаючий обмежити свій освітній обрій за рахунок російських композиторів. Студент абсолютно серйозно відмовився слухати Чайковського, Рахманінова та інших. Пізніше подав скаргу на те, що 82-річна викладачка веде урок у зум російською", – написала обурена жінка і виступила на захист викладачки.

Вона звинуватила керівництво коледжу, яке, за її словами, "не намагалося розібратися в ситуації" та нібито змусило викладачку звільнитися.

"Не подобається програма — змінюйте її. Це не питання викладача", — додала правозахисниця.

Мовний скандал в Одесі: що кажуть у коледжі?

Журналісти ТСН звернулися до Одеського театрально-художнього фахового коледжу, щоб розібратися в ситуації.

У навчальному закладі підтвердили, що жінка звільнилася після скарги студента. Проте додали, що її до цього ніхто не примушував.

За словами секретарки ОТХФК, після наради вчителю запропонували написати заяву за власним бажанням, на неї ніхто не тиснув. Вона припустила, що для жінки у поважному віці, ймовірно, зміни були надто складними. Тим більше під час дистанційного навчання, коли всі заняття проходять онлайн.

"Та і що ви скажете? Зараз у цей час це нормально, коли викладач веде російською мовою? Коли ми маємо мовний закон", – сказала секретарка навчального закладу.

Водночас автор публікації Ксенія Проконова пише, що жінку змусили написати заяву за власним бажанням, вчинив на неї тиск. У коментарях під постом вона також додає, що викладачку хотіли звільнити ще раніше через вік.

Нагадаємо, у березні уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень оштрафував одеську касирку торгової мережі EVA за те, що та перейшла з клієнтом на російську мову на його прохання. Сума штрафу становила 3400 грн.

30 січня Тарас Кремінь заявив у Facebook, що вважає законним рішення про заборону спілкування російською мовою у Києво-Могилянській академії. Так він відреагував на нові правила внутрішнього розпорядку НаУКМА, за якими використовувати російську мову на території навчального закладу заборонено.