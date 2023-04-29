В Одесі затримали родичів нардепа Гончаренка, — ЗМІ (фото)

1 травня суд обиратиме запобіжний захід подружжю. Однак Олексій Гончаренко не уточнює, у межах якого провадження були затримані його родичі в Одесі.

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В Одесі затримали депутата обласної ради від партії "Європейська солідарність" Миколу Деревʼянка та його дружину. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Депутата затримали разом з дружиною, яка є мамою 4 неповнолітніх дітей. Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що дружину Деревʼянка затримали за таке ж прізвище, як і у нього. Вона є далекою родичкою політика. Затримання сталося 28 квітня, каже нардеп.

Також політик додав, що у понеділок, 1 травня затриманому Миколі Деревʼянку та його дружині суд обиратиме запобіжний захід. Наразі невідомо, у межах якого кримінального провадження затримали Деревʼянка та його дружину.

За повідомленням ЗМІ, Миколу Деревʼянка затримали правоохоронці

Гончаренко назвав дії правоохоронців "помстою Офісу президента за його діяльність із захисту військових". 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат військовим, поліцейським та рятівникам у 30 тисяч гривень, однак коштів у бюджету на це немає. Постанову заблокували, а Гончаренко створив петицію на сайті президента, щоб розблокувати надбавку. Щоб повернути доплати необхідно майже 1 трильйон гривень на рік.

Додамо, що у пресслужбі Національній поліції не повідомляли про затримання політиків в Одесі ні 28, ні 29 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ писали, що в Одесі звільнили викладачку коледжу через скаргу студента, бо вона викладала російською мовою.