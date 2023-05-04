Не внес залог: мэра Одессы Геннадия Труханова отправили в СИЗО

Как рассказали Фокусу в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, городского голову отправили за решетку сроком на 60 суток.

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Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу сроком на 60 суток. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным САП, Труханов не выполнил решение коллегии судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и не внес залог. В связи с этим прокуроры ходатайствовали о взятии городского головы под стражу с правом выйти под залог в размере 13 миллионов гривен.

Залог для Труханова

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что ВАКС изменил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на залог в 30,8 млн гривен. Данную сумму он должен был внести в течение 5 дней.

В чем подозревают Труханова

Труханов был подозреваемым в деле завода "Краян". По версии следствия, мэр Одессы в июле 2016 года вместе с должностными лицами Одесского горсовета и некоторыми бизнесменами присвоили 185 миллионов гривен городского бюджета из бюджета Одессы. Обвиняемые купили здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости. Деньги хотели легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель которого, по данным следствия, проживал на оккупированной территории Луганской области.

Малиновский райсуд Одессы в июле 2019 года оправдал Труханова и других чиновников горсовета по делу о махинациях со зданиями завода "Краян". Однако позже, в феврале 2021 года, стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это оправдательное решение.