Не вніс заставу: мера Одеси Геннадія Труханова відправили до СІЗО

Як розповіли Фокусу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, міського голову відправили за ґрати терміном на 60 діб.

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Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту на 60 діб. Про це Фокусу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними САП, Труханов не виконав рішення колегії суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та не вніс заставу. У зв'язку з цим прокурори клопотали про взяття міського голови під варту із правом вийти під заставу у розмірі 13 мільйонів гривень.

Запорука для Труханова

Раніше, 25 квітня, повідомлялося, що ВАКС змінив запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова на заставу в 30,8 млн гривень. Цю суму він мав внести протягом 5 днів.

У чому підозрюють Труханова

Труханов був підозрюваним у справі заводу "Краян ". За версією слідства, мер Одеси у липні 2016 року разом із посадовцями Одеської міськради та деякими бізнесменами привласнили 185 мільйонів гривень міського бюджету з бюджету Одеси. Обвинувачені купили будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю. Гроші хотіли легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник якого за даними слідства проживав на окупованій території Луганської області.

Малинівський райсуд Одеси у липні 2019 року виправдав Труханова та інших чиновників міськради у справі про махінації із будинками заводу "Краян". Однак пізніше, у лютому 2021 року, стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдувальне рішення.