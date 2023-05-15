"Языковой сорняк": Авраменко предложил интересное упражнение для искоренения суржика (видео)
Украинский учитель Александр Авраменко объяснил, какие словосочетания являются элементами суржика, а какие соответствуют правилам языка.
Известный украинский языковед Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржиковых слов из головы. О том, какое из словосочетаний является "языковым сорняком", эксперт рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".
Авраменко озвучил три словосочетания, только одно из которых не нуждается в редактировании:
- "заставляти брата працювати";
- "купити квартиру в розстрочку";
- "вибирати найсмачніші груші".
Языковед объяснил, что единственным правильным выражением является последнее — "вибирати найсмачніші груші".
"А вот брата "примушуємо" работать, а "заставляють" вещь в ломбарде, ну или комнату мебелью. А квартиру покупают "на выплату", а не "в розстрочку", — подчеркнул Авраменко.
Эксперт рассказал, что согласно нормам украинского языка "обирають" должность, а предметы именно "вибирають". В подтверждение своих слов Авраменко напомнил слова Василия Симоненко.
"Можно все на свете выбирать, сын, выбрать нельзя только Родину", — писал поэт.
Напомним, по результатам исследования Gradus Research "Градус общества во время войны", после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины количество украиноязычных граждан выросло почти на 20%.
21 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект, вносящий изменения в процедуру получения украинского гражданства. В частности, он предусматривает, что иностранцы для получения статуса гражданина будут обязаны подтвердить знание государственного языка.