Доставили на пороге комы: во Львовской области двое мужчин спутали антифриз с ликером

Медики вернули двоих товарищей с тяжелой интоксикацией организма буквально с "того света".

Во Львовской области двое мужчин попали в больницу после употребления антифриза. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Так, во Львовскую областную клиническую больницу "скорая" доставила в тяжелом состоянии 51-летнего жителя Золочевского района. Пациент находился на пороге комы, и его сразу перевели в реанимацию. Мужчину медики продержали на диализе 6 часов, чтобы вывести как можно больше вредного вещества.

Как рассказала врач-нефролог Львовской областной больницы Наталья Поврозник, когда пациент немного пришел в себя, то рассказал, что во время застолья пил водку, а затем пил антифриз, на который подумал, что это ликер. Причем мужчина признался, что употреблял его не сам, а с 71-летним товарищем.

Врачи начали обзванивать другие медучреждения, в надежде найти еще одного пострадавшего от употребления антифриза. И он нашелся в Буской районной больнице. Местные медики сообщили, что мужчину доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт и даже успели сделать ему компьютерную томографию. Инсульт не подтвердился.

Второго пациента также переправили во Львовскую областную больницу. Оказалось, что после "ликера" мужчина еще употреблял спирт и это его спасло, поскольку спирт стал своеобразным антидотом для антифриза.

Почки обоим пациентам удалось спасти и мужчины уже выписали из больницы.

Напомним, что ВСУ освободили украинского бойца, который более 2 месяцев находился в плену у россиян. Кафиры не кормили пленника, поэтому мужчине пришлось пить антифриз, который он нашел в подвале.

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