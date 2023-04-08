"Подсадил" на спиртное хозяин: в Британии от алкоголизма впервые вылечили собаку

Владелец пса умер из-за алкогольной интоксикации, а собачку доставили в ветбольницу с алкогольным отравлением.

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В Великобритании впервые от алкоголизма вылечили собаку. Двухлетний кросс-лабрадор Коко и еще один пес Девон после смерти хозяина вместе попали в спасательный центр, где у них диагностировали сильное алкогольное отравление. Об этом сообщает The Telegraph.

Сотрудники Центра рассказали, что собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин отказался от напитков перед сном. Одна собака — Девон позже умерла. Коко удалось выздороветь после лечения от алкогольной абстиненции (ред. — состояние лица с зависимостью от алкоголя после внезапного прекращения употребления алкогольных напитков или при быстром уменьшении дозы употребляемого алкоголя ).

Пес находился под седативными препаратами в течение четырех недель во избежание приступов.

В центре заявили, что надеются, что Коко в конце концов заберут в семью.

"Он еще не готов к усыновлению, и хотя физически он, кажется, поправился, психологически он все еще иногда очень волнуется", — отметили в спасательном центре.

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