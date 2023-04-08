"Підсадив" на спиртне господар: у Британії від алкоголізму вперше вилікували собаку

Власник пса помер через алкогольну інтоксикацію, а песика доправили до ветлікарні з алкогольним отруєнням.

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У Великій Британії вперше від алкоголізму вилікували собаку. Дворічний крос-лабрадор Коко та ще один пес Девон після смерті їхнього господаря разом потрапили до рятувального центру, де в них діагностували сильне алкогольне отруєння. Про це повідомляє The Telegraph.

Співробітники Центру розповіли, що собаки стали залежними від алкоголю, коли їхній господар відмовився від напоїв перед сном. Один собака — Девон пізніше помер. Коко вдалося одужати після лікування від алкогольної абстиненції (ред. — стан особи із залежністю від алкоголю після раптового припинення вживання алкогольних напоїв, або під час швидкого зменшення дози вживаного алкоголю).

Пес перебував під седативними препаратами протягом чотирьох тижнів, щоб уникнути нападів.

У центрі заявили, що сподіваються, що Коко врешті-решт заберуть до родини.

"Він ще не готовий до усиновлення, і хоча фізично він, здається, одужав, психологічно він все ще іноді дуже хвилюється", — зауважили в рятувальному центрі.

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