Арест Князева: НАБУ представили доказательства, СМИ выяснили имя задержанного адвоката

По версии следствия, организатором коррупционной группировки был экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Адвокату же отводилась роль посредника в неправомерном обогащении руководства ВС.

В НАБУ опубликовали часть аудиодоказательств по уголовному производству в отношении уже бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на официальном сайте.

По опубликованным аудиофрагментам бесед представители ведомства зафиксировали следующее:

установление контакта между адвокатом и акционером группы "Финансы и кредит" (март 2023);

сообщение о необходимости в передаче средств (март — апрель 2023);

планирование беседы адвоката с главой ВС Всеволодом Князевым;

контакты между акционером и адвокатом;

сверка переданной неправомерной выгоды в разговоре акционера и адвоката;

контакты по размещению переданных средств в банковской ячейке;

разговор главы ВС с доверенным лицом о полученной части взятки;

передача следующей части взятки Князеву.

По данным журналистов "УП", вместе с Князевым задержали еще и адвоката Олега Горецкого, чья юридическая компания, по версии следствия, выполняла роль "бэк-офиса".

Организатором коррупционной группировки следователи называют Князева.

По данным антикоррупционного ведомства, имеются данные о том, что в судебной ветви власти действует преступная группировка, в которую вовлечено ее высшее руководство.

Детективы НАБУ провели операцию под прикрытием. Оперативное проникновение в преступную группировку позволило разоблачить и задокументировать несколько эпизодов деятельности группы злоумышленников.

Расследование показало, что адвокатскому объединению отводилась роль прикрытия незаконной деятельности. Под предлогом адвокатских и юридических услуг подозреваемые в незаконной деятельности добивались от судей решений в интересах их "клиентов". Это были и физические, и юридические лица, которые передавали некое "вознаграждение".

Адвокат был посредником в неправомерном обогащении руководства Верховного суда, чтобы таким образом добиться нужного судебного решения.

В НАБУ также выяснили, каким образом заносились деньги в Верховный Суд. Считается, что адвокат Константина Жеваго организовал объединение, представители которого вели переговоры с судьями о решении всех вопросов. Известно, что средства между членами Большой Палаты распределялись по личному указанию Всеволода Князева.

Напомним, что подозреваемого во взяточничестве Князева лишили полномочий главы Верховного Суда Украины. 140 из 142 судей голосовали за то, чтобы лишить Всеволода Князева полномочий. Обязанности главы Верховного суда переданы Дмитрию Луспенику.

15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда при получении взятки в размере 2,7 млн долларов, у других судей ВС правоохранители провели обыски.