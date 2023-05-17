"Я могу сделать так, что тебя никуда не примут": проректор киевского вуза попал в скандал (аудио)

Студентка академии Маричка Довгополюк рассказала, что проректор отказался разговаривать на украинском языке и выгнал ее из аудитории из-за замечания по этому поводу. Девушка была вынуждена забрать документы из академии. На инцидент отреагировал языковой омбудсмен.

В Национальной академии прикладных искусств разгорелся языковой скандал между студенткой и первым проректором Александром Лубянским. Детали скандала описала в своем Instagram журналистка Эмма Антонюк 16 мая.

Студентка академии Маричка Довгополюк рассказала, что ректор отказался разговаривать на украинском языке и выгнал ее из аудитории из-за замечания по этому поводу.

Все началось с того, что ректор Александр Лубянский спросил у студентов, кто против, чтобы он говорил по-русски? Девушка подняла руку, чем привела "педагога" в ярость.

По ее словам, он сначала сказал ей "не спекулировать на украинском языке", затем начал угрожать.

"Ты вообще знаешь, кто я!? Я журналист и могу сделать так, что тебя больше никуда не примут. Я же сказал, я не люблю две вещи — наглость и воров. И еще не люблю тупость. Лучше с умным потерять, чем с тупым найти. А еще я люблю свое — свою семью, свой город, свою академию, а она мне будет рассказывать, на каком языке разговаривать!?", — передает студентка слова ректора.

В итоге студентка вынуждена была забрать документы, так как большинство лекций в вузе на русском языке и вернуться во Львов.

Что говорят в самой академии

Журналисты сообщают, что в КАПМ отказались прокомментировать скандал, назвали єто неправдой и попросили отправить официальный запрос, который будет рассмотрен в течение 10 дней.

Реакция властей

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что ему известно об инциденте в учебном заведении. На него отреагировали и разбираются в ситуации. По академии сейчас проводят мероприятия государственного контроля по "еще одному эпизоду".

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